Доброго времени суток! Пожалуйста напишите в две колонки эпитеты и олицетворения которые присутствуют в стихотворение Александра Блока "Летний вечер" Заранее спасибо!!! Вот само стихотворение: Последние лучи заката Лежат на ...
Литература
Доброго времени суток! Пожалуйста напишите в две колонки эпитеты и олицетворения которые присутствуют в стихотворение Александра Блока "Летний вечер" Заранее спасибо!!! Вот само стихотворение: Последние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой объята Трава некошенной межи. Ни ветерка, ни крика птицы, Над рощей — красный диск луны, И замирает песня жницы Среди вечерней тишины. Забудь заботы и печали, Умчись без цели на коне В туман и в луговые дали, Навстречу ночи и луне!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последние сжатой розовой некошенной красный вечерней луговые Это эпитет сейчас олицетворения напишу
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