Перечислите свойства океанических вод.Везде ли в океане они одинаковы?

География
Перечислите свойства океанических вод.Везде ли в океане они одинаковы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура,соленость, течения, глубина, площадь. Нет не везде
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