Пошла Катя поутру(куда?). взяла она с собой(кого?). шли они(где?) по. вдруг(где?) на.,встретилась речка. катя посадила(кого?)..(куда?) и пошла(где?) по,..она перенесла(кого?) через(что?)вскоре они привли(куда?) в
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Пошла Катя поутру(куда?). взяла она с собой(кого?). шли они(где?) по. вдруг(где?) на.,встретилась речка. катя посадила(кого?)..(куда?) и пошла(где?) по,..она перенесла(кого?) через(что?)вскоре они привли(куда?) в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошла Катя поутру в поле. взяла она с собой мурзика ( её котёнка). шли они по полю. вдруг на холме встретилась речка. катя посадила мурзика в корзинку и пошла к речке. она перенесла мурзика через реку. вскоре они пришли в поле!
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