Из объявления фитнес-клуба Стоимость одного заняти - 300 рублей,при посещении от 5 д?? 8 занятий в месяц скида 10%,а при посещении более 8 занятий - скидка 15% Сколько рублей придется заплатить за 11 занятий в месяц в этом фит...
Алгебра
Из объявления фитнес-клуба Стоимость одного заняти - 300 рублей,при посещении от 5 д?? 8 занятий в месяц скида 10%,а при посещении более 8 занятий - скидка 15% Сколько рублей придется заплатить за 11 занятий в месяц в этом фитнес-клубе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к посещений 11, то скидка 15% за каждое занятие, т.е 300*85/100=255 рублей одно занятие умножаем 255*11=2805 Ответ: придется заплатить 2805 рублей
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