Из объявления фитнес-клуба Стоимость одного заняти - 300 рублей,при посещении от 5 д?? 8 занятий в месяц скида 10%,а при посещении более 8 занятий - скидка 15% Сколько рублей придется заплатить за 11 занятий в месяц в этом фит...

Алгебра

Из объявления фитнес-клуба Стоимость одного заняти - 300 рублей,при посещении от 5 д?? 8 занятий в месяц скида 10%,а при посещении более 8 занятий - скидка 15% Сколько рублей придется заплатить за 11 занятий в месяц в этом фитнес-клубе?

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