Вычислите 16 см+ 32 мм+ 87мм+ 3дм
Математика
Вычислите 16 см+ 32 мм+ 87мм+ 3дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+5+15+30=76 см думаю так
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