Историки! помощь! 1)Последствия эпохи великих географических открытий для Европ?? и мира. 2)Социально-экономические изменения в Европе в 16,17 веках и их последствия. 3)Что изменилось в результате Буржуазных революций 16,18...

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Нууууу это минимум, я не дописал 2 историков (зайди в ВИКИ) Надеюсь, что помог) 1)Следствия этих заморских открытий и завоеваний для Европы были весьма разнообразны. Во-первых, р аньше торговля Европы с Востоком находилась в руках итальянцев, но в XVI в. главными торговыми нациями сделались португальцы. Во-вторых, европейские нации стали заводить заморские колонии, куда начал отливать избыток населения, и куда спасались также гонимые за веру в эпоху религиозных преследований. Наконец, великие открытия расширили умственный кругозор европейских народов и обогатили географию и естествознание 2)XVIII в. в жизни народов Европы и Америки — это время величайших культурных, социально-экономических и политических сдвигов.Это важная социально-экономическая характеристика данной эпохи. Но в Новое время одновременно с этим процессом происходили и другие глобальные процессы. Становление в Западной Европе эпохи Нового времени означал цивилизационный сдвиг: разрушение устоев традиционной европейской цивилизации и утверждение новой. Этот сдвиг получил название модернизации. 3) Буржуазная революция заканчивается обычно переходом власти из рук дворянства в руки буржуазии. Но буржуазно-демократическая революция, осуществляемая при гегемонии пролетариата, может привести к установлению революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. . Нередко за буржуазной революцией (например, Английской XVII в., Французской конца XVIII в.) следовала полоса реакции ( термидор), реставрация свергнутых династий, однако капиталистический строй, утвердившийся в ходе революций, торжествовал. 4) А) Д.Дефо - журналист. (Англия, 1660 – 1731).Проявил себя как талантливый сатирик-публицист. В одном из своих произведений — «Опыт проектов» — он предлагает усовершенствовать пути сообщения, открыть банки, сберегательные кассы для бедных и страховые общества. Б) Жан Гардуэ́н(3 сентября 1729, Париж) — французский учёный-иезуит, историк и богослов, работавший учителем и библиотекарем в Париже.Благодаря качеству обработки и умению систематизации материала, до сих пор считающегося образцовым, он выработал новые критерии для современной исторической науки. В) Уи́льям Кэ́мден ( 9 ноября 1623 года, Чизлхёрст, Англия) - англ. историк.В память заслуг Кэмдена его именем названо историческое общество (Camden-Society), основанное в 1838 году с целью публикации неизданных материалов по истории Англии.