Пожалуйста сделайте уравнение
Математика
Пожалуйста сделайте уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+7у=42/10 7у=42.10-70 7у=35 у=35/7 у=5
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