Выписать глаголы указать время лицо число спряжение подчеркнутые разабрать по сосьаву сыпались защищали помешать
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Выписать глаголы указать время лицо число спряжение подчеркнутые разабрать по сосьаву сыпались защищали помешать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Защищали - глагол прошедшего времени, мн.ч.,н.ф.- защищать (1 спряж) за- приставка, щищ-корень, а-суффикс, л-суффикс, и- окончание. Сыпались- глаг. прош. вр., мн.ч., н.ф.-сыпать (1 спр) сып-корень, а-суффикс, л-суффикс, и-окончание, сь-постфикс Помешать- глагол прош. вр., мн ч, н.ф-помешать (1 спряж) по-приставка, меш- корень, а-суффикс, ть-окончание
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