Помогите написать ЭССЕ на тему: Что значит быть гражданином России. Заранее спас??бо!!!!
Обществознание
Помогите написать ЭССЕ на тему: Что значит быть гражданином России. Заранее спас??бо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например...решать все проблемы помогать бездомным животным...ну как ты бы захотела или решила.....
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