В треугольнике АВС : дано : АВ- 4м , АС - 6м , cosА - 0,4 . Найти ВС

Геометрия
В треугольнике АВС : дано : АВ- 4м , АС - 6м , cosА - 0,4 . Найти ВС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут очевидно,теорема косинусов. BC^2=AC^2+AB^2-2AB*AC*0.4 BC^2=6^2+4^2-2*6*4*0.4=32.8==> BC=Корень из 32.8=(приблизительно равно)=5.72. Ответ:BC=(знак приближения)=5.72.
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