Помогите, пожалуйста, написать небольшое сочинение на тему "Если бы я был учителем(самым сильным человеком в мире и т. д.)" профессия может быть любой.

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Профессия важна в жизни любого человека. Ведь это то, чем мы будем заниматься всю свою жизнь, поэтому следует выбрать правильную, интересную профессию. Но иногда бывает, что человек не знает, чем ему заняться; ему не нравится ни то, ни это. Так люди запутываются и, в конце концов, выбирают то, что им не подходит. Но бывает и такое, что человек интуитивно чувствует: да, это - моё! Бывает, что ему это и не нравится, но эта профессия его будто преследует: то встретится объявление с вакансиями, то люди будут советовать. Можно сказать, что иногда не мы выбираем профессию, а она - нас. Я считаю, что работа должна приносить моральное удовлетворение. Тогда все будут качественно и быстро выполнять свои обязанности.