Выяснить, равносильны ли неравенства 2x-1gt;или ровно 2 и 2(x-1)gt;или равно 1
Алгебра
Выяснить, равносильны ли неравенства 2x-1gt;или ровно 2 и 2(x-1)gt;или равно 1
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