Как сделать задание по русскому языку надо придумать сказку про медвежонка и лягушки используя тире между подлежащим и сказуемым

Гость: Гость:

Однажды медведь пошел к реке помыть уши и услышал красивое пение: ква-ква-ква. Медведь прислушался, песенка была короткой, но очень нежной и в тоже время забавной: ква-ква-ква!Вдруг неожиданно для себя медведь продолжил песенку: Уры-ры! Неведомый речной певец замолчал на некоторое время, словно испугался медвежьего рыка. А потом продолжил: ква-ква-ква! ква-ква-ква! Уры-ры! отозвался медведь. Так они пели всю ночь. Ква-ква-ква! Уры-ры! На рассвете медведь не выдержал и пошел искать полюбившегося ему певца. На кочке возле реки он увидел лягушку.- Ты не знаешь, кто тут пел?- Это я – вздохнула лягушка.- Ты?- Я – опустив глаза, подтвердила лягушка. Медведь подошел к ней поближе.- А ты на самом деле лягушка?- На самом в самом! Я, извините, самая настоящая! А ты не знаешь, кто мне всю ночь так тихо подпевал?- Это я! - зарумянился медведь от радости – тебе понравилось?- О-о-очень! - ответила лягушка и от умиления прыгнула в сторону медведя.- Ой! – испугался медведь и затопал ногами.- Ай! - закричала лягушка от страха. Они остановились свою боязливую пляску. И тут медведь увидел круглые восторженные зеленые глаза лягушки и зажмурился. Ему стало, почему-то так хорошо, что захотелось хорошенько почесаться от удовольствия. Но он застеснялся. А лягушка увидела, какой он большой, сильный.- Прыгай ко мне на лапу! – предложил медведь.Лягушка квакнула и перебралась к нему.- А ты совсем не холодная и не мокрая – удивился медведь.- А ты совсем не страшный – ответила лягушка.Медведь расплылся в улыбке и предложил:- Пошли ко мне жить! Я буду кормить тебя малиновым вареньем, медом и дам тебе полено!- А зачем мне полено?- Ты будешь чесать себе спину перед сном.- Я согласна! Согласна! – обрадовалась лягушка. – А только где я буду у тебя жить? Хм—почесал медведь за ухом – а во, в бочонке из под грибочков соленых! Медведь жил недалеко от реки. Вскоре лягушка увидела медвежий дом. Он показался ей крепким и надежным. Скрипнула дверь, и они оказались в просторной светлой комнате. Посредине стояла беленая печка. В углу притулилась широкая лавка. Вдоль стен темнели бочки с припасами.- Подожди меня здесь – попросил медведь, - я сейчас вернусь! - и посадил лягушку на лавку.- Хорошо – ответила лягушка – у тебя чудесный домик!Медведь взвалил одну из бочек на плечо и пошел к реке. Там у реки он съел половину бочки с грибами, а вторую высыпал на берег.- Угощайтесь, кто хочет!Вымыв бочку, он наполнил ее свежей водой. Немного подумав, он докушал и оставшуюся часть соленых грибов и, крякая под бочковой тяжестью, вернулся домой. - Ну вот! Это твоя комната – сказал он, - а это твоя постель! - и положил в бочку толстый кусок сосновой коры. Лягушка от радости с кровати прыгнула прямо в бочку. Плюх! Она была отличная попрыгунья! Стали жить поживать медведь с лягушкой. Каждый вечер они вместе песни о цветах и лете, о шишках и облаках. Вот так: ква-ква-ква! Уры-ры! Ква-ква-ква! Уры-ры! Медведь кормил ее с ложечки малиновым вареньем, рассказывал смешные истории, а лягушка бултыхалась в своей бочке и слушала, слушала, медвежьи истории, благодарно вздыхая. Медведь мечтал, лежа на лавке:- Слышь, лягушка, ты знаешь, что такое снег? - Нет! - ответила лягушка.- Ну, ты даешь! – шутливо возмущался медведь - Я покажу тебе снег! Елки в снегу и красное холодное солнце, блещущее как спина леща! Сколько чудес тебя ждет! И лягушка с медведем ждали, ждали этого зимнего снежного счастья! В этом ожидании было столько неизведанного веселья и медвежьего тепла, что лягушка, просыпаясь неожиданно ночью, иногда тихонько начинала поквакивать. Совсем тихонько. Вот так: квачки-квачки-кваченьки. Спи медведь, усни медведь! Наконец наступила зима и выпал первый снег. Медведь посадил лягушку в теплую рукавицу. Подмигнул ей и вынес за дверь. - Закрой глаза! Пока не смотри! – попросил медведь. Вскоре они выбрались на большую полянку. Солнце ярко светило в небе.- А теперь открой глаза! – сказал медведь.- Ухты! Ухты! – восхищалась лягушка. Медведь опустил ее пониже и дал ей лапкой потрогать снег. - Холодный! Но какой красивый!- А то! - довольно проурчал медведь – то ли еще будет! Вот весь лес завалит снегом и придет Рождество! К нам в гости придет батюшка поздравить, и мы все вместе споем рождественские песенки, приблизительно вот так. Медведь с лягушкой спели.- Ква-ква-ква уры-ры! Ква-ква ква! Уры ры! Рождество к нам пришло! Ква ква ква! Уры ры!Они вернулись домой счастливые, немного продрогшие и стали ждать праздника. А лягушка попросила переставить ее бочку поближе к окошку и целыми днями смотрела, как падет снег и лес погружается в белые рождественские сугробы.