Путем тщательного смешивания растертого в мелкий порошок модного купороса с порошкообразной серой можно получить порошок зеленого цвета, кажущийся совершенно однородным. как отличить такой порошок от порошка малахита?

Химия
Путем тщательного смешивания растертого в мелкий порошок модного купороса с порошкообразной серой можно получить порошок зеленого цвета, кажущийся совершенно однородным. как отличить такой порошок от порошка малахита?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медный купорос голубого цвета, а сера желтого, при смешении получается зеленый! что бы их разделить достаточно смесь высыпать в воду, медный купорос растворится, а сера нет, всплывет! малахит сложное вещество
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