X=5+4t помогите решить уравнение, больше ничего не сказано учителем

Физика
X=5+4t помогите решить уравнение, больше ничего не сказано учителем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5+4т х=5+4 * т х-т=5+4 х-т=9 Я знаю, что неправильно, но больше ничего сделать нельзя
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