Яке значення для людини мають п'явки

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При укусе они выделяют вещества, которые препятствуют свертываемости крови. Чтобы остановить кровотечение у человека, нужно прижечь ранку. На юге России водятся медицинские пиявки, которые широко используются в медицине как способ разжижения крови.