Яке значення для людини мають п'явки

Биология
Яке значення для людини мають п'явки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При укусе они выделяют вещества, которые препятствуют свертываемости крови. Чтобы остановить кровотечение у человека, нужно прижечь ранку. На юге России водятся медицинские пиявки, которые широко используются в медицине как способ разжижения крови.
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