Спільне та відмінне між історичними піснями та народними думами?
Литература
Спільне та відмінне між історичними піснями та народними думами?
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Гость:
Спільне усе,відмынне-автори
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