Спільне та відмінне між історичними піснями та народними думами?

Литература
Спільне та відмінне між історичними піснями та народними думами?
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Спільне усе,відмынне-автори
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