Найдите число пропущенное в ряду чисел 10 15 3 4 ... 24 16 4 если известно что среднее арифметическое ряда равно его медиане

Алгебра
Найдите число пропущенное в ряду чисел 10 15 3 4 ... 24 16 4 если известно что среднее арифметическое ряда равно его медиане
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Гость:
-25 , 11,47  . такие я думаю
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