Найдите число пропущенное в ряду чисел 10 15 3 4 ... 24 16 4 если известно что среднее арифметическое ряда равно его медиане

Алгебра

Найдите число пропущенное в ряду чисел 10 15 3 4 ... 24 16 4 если известно что среднее арифметическое ряда равно его медиане

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