Найдите число пропущенное в ряду чисел 10 15 3 4 ... 24 16 4 если известно что среднее арифметическое ряда равно его медиане
Алгебра
Найдите число пропущенное в ряду чисел 10 15 3 4 ... 24 16 4 если известно что среднее арифметическое ряда равно его медиане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-25 , 11,47 . такие я думаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В корзине находятся 17 яблок. Разрешается за одно взвешивание на весах со стрелкой найти суммарный вес двух яблок. Какое наименьшее количество та...
Математика