Выясните,пересикаются ли графики функции y=3x+5 и y-x/2+1=0

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Приравниваем по y 3x+5=x/2-1 6x/2-x/2=-6 5x/2=-6 x=-12/5=-2.4 Подставим x в любое уравнение y=-7.2+5 y=-2.2 графики пересекаются в точке (-2.4;-2.2)