Выяви закономерность 60,1800,54000
Математика
Выяви закономерность 60,1800,54000
Ответ(ы) на вопрос:
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Числа умножены на 30. 60*30=1800 1800*30=54000
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