При полном сгорании некоторого топлива массой m=280г выделяетя количество теплоты ??остаточное для нагревания воды объемом V=20л от температура от t1=0 град. по цельсию до температуры t2=100 град. по цельсию. Какое это топливо?
Физика
При полном сгорании некоторого топлива массой m=280г выделяетя количество теплоты ??остаточное для нагревания воды объемом V=20л от температура от t1=0 град. по цельсию до температуры t2=100 град. по цельсию. Какое это топливо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=m1c1(100-0) Q2=qm q-удельная теплота сгорания топлива 20*4200*100/0.28q 8400000/0.28q здесь пропорцией получается 0.28q=8400000 q=30*10^6
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