При полном сгорании некоторого топлива массой m=280г выделяетя количество теплоты ??остаточное для нагревания воды объемом V=20л от температура от t1=0 град. по цельсию до температуры t2=100 град. по цельсию. Какое это топливо?

Физика

При полном сгорании некоторого топлива массой m=280г выделяетя количество теплоты ??остаточное для нагревания воды объемом V=20л от температура от t1=0 град. по цельсию до температуры t2=100 град. по цельсию. Какое это топливо?

Автор: Гость