Алгоритм приготовления омлета

Информатика
Алгоритм приготовления омлета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) взять миску 2) вбить в миску яйца 3) добавить молока 4) соль, сахар, специи по вкусу 5) разогреть сковороду 6) вылить туда полученную смесь 7) довести до кипения 8) убавить огонь 9) накрыть крышкой 10) ждать до готовности 11) есть, если не страшно
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