Начертите круг с центром в точке О и разделите егона четыре сектора с равными по в??личине углами Чему равен угол каждого сектора?

Математика

Начертите круг с центром в точке О и разделите егона четыре сектора с равными по в??личине углами Чему равен угол каждого сектора?

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