Начертите круг с центром в точке О и разделите егона четыре сектора с равными по в??личине углами Чему равен угол каждого сектора?
Математика
Начертите круг с центром в точке О и разделите егона четыре сектора с равными по в??личине углами Чему равен угол каждого сектора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол каждого сектора равен 90°
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