В левый столбик выпишите слова с чередующимися гласными в корне слова,а в правый-с проверяемыми,обозначая условия выбора вставляемых орфограмм. К...сой (дождь), к..снуться, р..стение, ор..сить, пол..жить, л..зейка, отр..сли (в...
Русский язык
В левый столбик выпишите слова с чередующимися гласными в корне слова,а в правый-с проверяемыми,обозначая условия выбора вставляемых орфограмм. К...сой (дождь), к..снуться, р..стение, ор..сить, пол..жить, л..зейка, отр..сли (волосы), р..скошный, к..сить, к..саться, к..сички, р..синка, изл..гать,нар..стить, предпол..жить, к..сательная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левый столбик: косой, коснуться, растение, оросить, положить, отросли, косить, касаться, излагать, предположить, касательная. Правый столбик: лазейка - лАзеть, отросли - рОст, роскошный - рОскошь, косички - кОсы, росинка - рОсы.
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