Какое сходство у лягушки и жабы?

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Лягушки и жабы это амфибии, принадлежащие к отряду земноводные бесхвостые и таксономия не делает различий между ними. Правда лягушки относятся к семейству «настоящие лягушки» и члены семейства «настоящие жабы» называются жабами.