Какое сходство у лягушки и жабы?
Окружающий мир
Какое сходство у лягушки и жабы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушки и жабы это амфибии, принадлежащие к отряду земноводные бесхвостые и таксономия не делает различий между ними. Правда лягушки относятся к семейству «настоящие лягушки» и члены семейства «настоящие жабы» называются жабами.
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