Морфологический разбор слова ПОДНЯТЬ помогите пожалуйста
Русский язык
Морфологический разбор слова ПОДНЯТЬ помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднять-глагол (что сделать?), н.ф.-поднять постоянные признаки: сов.вид, переходный, невозвратный, 1спр. непостоянные признаки: инфинитив в предложении-сказуемое=====
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