Помогите сократить дробь: 2a-10b/3a^2-75b^2

Алгебра
Помогите сократить дробь: 2a-10b/3a^2-75b^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=   2( а-5в)   /    3а²-75в²= = 2(а-5в)  /   3(а²-25в²)= = 2(а-5в)  /  3(а-5в)(а+5в)=           сокращаешь на (а-5в) = 2 /  3(а+5в)
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