Вынести общий множитель зас скобки 4а+3^2

Алгебра
Вынести общий множитель зас скобки 4а+3^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а+3²=4а+9=4(а+2,25). так будет
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