Исследовать свойства функции и построить график. y(x)=2x³+3x²-5 Есть готовое решение, осталось только правильно построить график!
Математика
Исследовать свойства функции и построить график. y(x)=2x³+3x²-5 Есть готовое решение, осталось только правильно построить график!
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