Информацию о янтаре (что такое янтарь?)-(как и из чего он образуется?)
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Информацию о янтаре (что такое янтарь?)-(как и из чего он образуется?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Янта́рь-окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев верхнемелового и палеогенового периодов. Используется, в основном, для изготовления ювелирных и галантерейныхизделий, бижутерии; в небольших количествах используется также в фармацевтике и парфюмерии, в пищевой, химической и электронной промышленности.
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