Информацию о янтаре (что такое янтарь?)-(как и из чего он образуется?)

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Информацию о янтаре (что такое янтарь?)-(как и из чего он образуется?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Янта́рь-окаменевшая  ископаемая смола, затвердевшая  живица древнейших хвойных деревьев  верхнемелового и  палеогенового периодов. Используется, в основном, для изготовления  ювелирных и  галантерейныхизделий,  бижутерии; в небольших количествах используется также в  фармацевтике и  парфюмерии, в пищевой, химической и электронной промышленности.
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