Эссе на тему "Государство меня защищает"

Гость: Гость:

Права у людей появляются с самого рождения. Эти права защищает государство. Когда мы дети государство заботиться о нас, что бы мы росли в семье, нас обеспечивали едой, питьём. Но есть самое главное право человека: право на ЖИЗНЬ. Если бы не было такого права, что бы мы делали? не жили. Есть право на имя, фамилию, отчество. Когда ты вырастаешь появляются всё больше и больше прав. И государство эти права должны защищать. Право на обучение в муниципальном учереждение. Это право появляется с 6-7 лет. Приходишь в школу, а здание построено государством, учишься в ней за счёт государства. в 14 лет появляется право работать на 4-ёх часовой работе. Имеет право и обязан получить паспорт. Чем старше ты становишься тем больше прав надо соблюдать и выполнять. Главная обязанность - соблюдать права, и тогда проблем не будет!