Отметьте автора данного письма "окончив с Божьей помощью сие я приступлю скоро к следующему окончательному распоряжению...; во всех деревнях розданы будут мундиры и всем крестьянам до 46-ти лет приказано будет в один день по ...
История
Отметьте автора данного письма "окончив с Божьей помощью сие я приступлю скоро к следующему окончательному распоряжению...; во всех деревнях розданы будут мундиры и всем крестьянам до 46-ти лет приказано будет в один день по всем деревням одеться в мундиры и оставаться в оных навсегда употребляя оные же ежедневно во всех своих работах. Волосы же стричь и бороды брить я не велю а оставляю их в нынешнем положении ибо сие само по себе временем сделается. Окончив оное я не премину донести особо об оном Вашему Величеству
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.А. Аркачеев сказал это
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