Кто такой бог Троян из древнерусских языческих богов ?

Гость: Гость:

На Руси Троян в качестве языческого божества фигурирует в апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам». Обычно считается, что Троян был заимствован в древнерусскую книжность из южнославянского фольклора (в силу балканских корней славянской книжности). В одном из эвгемерических пассажей XVI века языческий бог Троян прямо выводится от римского императора Траяна:И да быша разумѣли мнозии человѣци, и въ прѣлъсть велику не внидут, мняще богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози, ибо яко то человѣци были сут старѣишины: Перунь въелинѣх, а Хорсь въ Кѵпрѣ, Троянь бяше царь в Римѣ.Имя Троян четыре раза упоминается в «Слове о полку Игореве», где фигурируют «вечи Трояни», «седьмой век Троянь»[1] (к нему относится деятельность князя Всеслава Полоцкого, то есть XI век), «земля Трояня» (которую однозначно локализовать исходя из контекста не удаётся) и «тропа Трояня».