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x^{2}+6х+5=0 срочно!!!!!!!!
Алгебра
x^{2}+6х+5=0 срочно!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+6х+5=0 х1+х2=-6 х1*х2=5 х1=-5 х2=-1 по теореме Виета
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