Административным правонарушением является... Выберите один ответ: переход доро??и на красный (запрещающий) сигнал светофора отказ свидетеля преступления давать показания следователю опоздание на работу (правонарушение, регл...

Обществознание
Административным правонарушением является... Выберите один ответ: переход доро??и на красный (запрещающий) сигнал светофора отказ свидетеля преступления давать показания следователю опоздание на работу (правонарушение, регламентирующееся трудовым кодексом) нанесение ущерба автомобилю (например, повреждение переднего стекла)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В соответствии с административным кодексом РФ переход дороги на запрещающий сигнал светофора- является нарушением правил дорожного движения и влечет за собой наложение штрафа
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