На рисунке треугольник ACD= треугольнику CEB, угол EDC= углу DEC. Докажите, что треугольн??ки ADE и BDE равны.

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Рассмотрим треугольник АDE и треугольник BED. сторона DE - общая, сторона AE = стороне BD. Значит при наложении друг на друга эти два треугольника совпадут, соответственно совпадут и стороны, а если совпадут стороны то совпадут и все вершины значит треугольники равны.