Синтаксический разбор: Конец июня, а она только- только оделась по-весеннему
Русский язык
Синтаксический разбор: Конец июня, а она только- только оделась по-весеннему
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Гость:
Повествовательное, невосклицательное, распространеное, простое, не осложнено.
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