Что такое гельминтология? в кратции
Биология
Что такое гельминтология? в кратции
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Гельминтология — наука о паразитических червях и заболеваниях, вызываемых ими у человека и животных, — гельминтозах. Являясь частью комплекса паразитологических наук, Гельминитология тесно связана одновременно с многими другими биологическими науками (прежде всего с зоологией), медициной, ветеринарией и фитопатологией. Гельминитология решает различные проблемы как теоретические, так и прикладного характера.
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