Написать предложения о снеге ветре дожде

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Написать предложения о снеге ветре дожде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За окном шёл снег. Сегодня дул сильный ветер. Мы не смогли пойти сегодня на пляж, потому что на улице шёл дождь.
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