Моя семья на английском меня зовут максим мне 9 лет у меня мама ,брат маму зовут Наташа брат дима
Английский язык
Моя семья на английском меня зовут максим мне 9 лет у меня мама ,брат маму зовут Наташа брат дима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My family my name is maksim.I'mnine,i have mother,brother's name Dima mother's name natawa
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