Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: -6; 1; 8; ... Какое числр ??тоит в этой арифметической прогрессии на 51-м месте ?

Алгебра
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: -6; 1; 8; ... Какое числр ??тоит в этой арифметической прогрессии на 51-м месте ?
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