Выписать из литературы 2 обособленные определение и 2 обособленные обстоятельств??
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Выписать из литературы 2 обособленные определение и 2 обособленные обстоятельств??
Ответ(ы):
Гость:
1.Солнце,великолепное и яркое,поднималось над морем. 2.Утомленный долгой речью,я закрыл глаза и зевнул. 3.Поздно вечером,то есть часов в одиннадцать,я пошел гулять по липовой аллее бульвара. 4.Я поехал на почтовых,а он,по причине тяжелой поклажи,не мог за мной следовать.
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