Выписать из литературы 2 обособленные определение и 2 обособленные обстоятельств??

Гость: Гость:

1.Солнце,великолепное и яркое,поднималось над морем. 2.Утомленный долгой речью,я закрыл глаза и зевнул. 3.Поздно вечером,то есть часов в одиннадцать,я пошел гулять по липовой аллее бульвара. 4.Я поехал на почтовых,а он,по причине тяжелой поклажи,не мог за мной следовать.