Выписать из произведений художественной литературы примеры предложений с обособленным определением/приложением ПОЖАЛУЙСТА!

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Выписать из произведений художественной литературы примеры предложений с обособленным определением/приложением ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обособленные определения: 1.Стояла глубокая мгла, |полная сверчков и звёзд|. (В. Катаев) 2.Алёна, |с красными от жары щеками|, бегала то в сад, то в дом, то в погреб. (А. Чехов)  Обособленные приложения: 1. Ему ли, |карлику|, тягаться с исполином? (А. Пушкин) 2. | Упрямец во всём|,  Илья Матвеевич  оставался упрямцем в учении. (В. Кочетов) 3.  На платане, раскинув острые крылья, сидит  коршун  — |большая птица с горбатым клювом|. (В. Солоухин) * |  |  - вот так я выделила обособленные определения и приложения (уточняю, если кто не понял)
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