Выписать из произведений художественной литературы примеры предложений с обособленным определением/приложением ПОЖАЛУЙСТА!

Гость: Гость:

Обособленные определения: 1.Стояла глубокая мгла, |полная сверчков и звёзд|. (В. Катаев) 2.Алёна, |с красными от жары щеками|, бегала то в сад, то в дом, то в погреб. (А. Чехов) Обособленные приложения: 1. Ему ли, |карлику|, тягаться с исполином? (А. Пушкин) 2. | Упрямец во всём|, Илья Матвеевич оставался упрямцем в учении. (В. Кочетов) 3. На платане, раскинув острые крылья, сидит коршун — |большая птица с горбатым клювом|. (В. Солоухин) * | | - вот так я выделила обособленные определения и приложения (уточняю, если кто не понял)