Выписать из стихотворения словосочетания "глагол-существительное" , "глагол- наре??ие" , "существительное-существительное". Мелькает желтый лист на зелени дерев Работу кончил серп на нивах золотистых И покраснел уже вдали ко...
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Выписать из стихотворения словосочетания "глагол-существительное" , "глагол- наре??ие" , "существительное-существительное". Мелькает желтый лист на зелени дерев Работу кончил серп на нивах золотистых И покраснел уже вдали ковер лугов И зрелые плоды висят в садах тенистых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работу кончил (Г+С), покраснел вдали (Г+Н), ковер лугов (С+С).
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