Выписать из стихотворения словосочетания "глагол-существительное" , "глагол- наре??ие" , "существительное-существительное". Мелькает желтый лист на зелени дерев Работу кончил серп на нивах золотистых И покраснел уже вдали ко...

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Выписать из стихотворения словосочетания "глагол-существительное" , "глагол- наре??ие" , "существительное-существительное". Мелькает желтый лист на зелени дерев Работу кончил серп на нивах золотистых И покраснел уже вдали ковер лугов И зрелые плоды висят в садах тенистых

Автор: Гость