Выписать из толкового словаря 5 заимствованных слов с определениями, составить с ??ими 3 сложных слова, подчеркнуть основы.
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Выписать из толкового словаря 5 заимствованных слов с определениями, составить с ??ими 3 сложных слова, подчеркнуть основы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пейзаж,интерьер,натюрморт, Перед нами открывался сказочный пейзаж . Интерьер нашей картинной галереи. Меня привлек натюрморт юного художника.
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