Выписать из толкового словаря 5 заимствованных слов с определениями, составить с ??ими 3 сложных слова, подчеркнуть основы.

Русский язык

Выписать из толкового словаря 5 заимствованных слов с определениями, составить с ??ими 3 сложных слова, подчеркнуть основы.

Автор: Гость