Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей

Русский язык
Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игравшие неподалёку. наречное, примыкание игравшие в хоккей наречное, примыкание пришли на помощь глагольное, управление
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