Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей
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Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей
Ответ(ы) на вопрос:
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Игравшие неподалёку. наречное, примыкание игравшие в хоккей наречное, примыкание пришли на помощь глагольное, управление
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