Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей

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Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей

Автор: Гость