Выпиши имена существительные,в составе которых есть суффиксы. Обозначь их. Жучк?? тявкнула во сне, Хвостиком вильнула. Котик,серенький коток, Спит у ножки стула. В мягком кресле у окна Бабушка уснула. Мишка тоже с...
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Выпиши имена существительные,в составе которых есть суффиксы. Обозначь их. Жучк?? тявкнула во сне, Хвостиком вильнула. Котик,серенький коток, Спит у ножки стула. В мягком кресле у окна Бабушка уснула. Мишка тоже стал зевать, Не пора ли Маше спать?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тявкнула - суффикс к , ну ,л. хвостиком - ик . вильнула - л. котик - ик. серенький - еньк. ножки - к. уснула - л. Мишка - к.
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