Выпиши имена существительные,в составе которых есть суффиксы. Обозначь их. Жучк?? тявкнула во сне, Хвостиком вильнула. Котик,серенький коток, Спит у ножки стула. В мягком кресле у окна Бабушка уснула. Мишка тоже с...

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Выпиши имена существительные,в составе которых есть суффиксы. Обозначь их. Жучк?? тявкнула во сне, Хвостиком вильнула. Котик,серенький коток, Спит у ножки стула. В мягком кресле у окна Бабушка уснула. Мишка тоже стал зевать, Не пора ли Маше спать?.

Автор: Гость