Выпиши из загадок слова с непроверяемой орфограммой (безударный гласный в корне) :1 В сенокос -горька, а в мороз сладка! 2 Рядом с школьником шагаю, разгребаю снег кругом. И ребятам помогаю делать горку, строить дом. 3 Утром бу...

Русский язык

Выпиши из загадок слова с непроверяемой орфограммой (безударный гласный в корне) :1 В сенокос -горька, а в мороз сладка! 2 Рядом с школьником шагаю, разгребаю снег кругом. И ребятам помогаю делать горку, строить дом. 3 Утром бусы засверкали, всю траву собой устлали. А пошли искать их днем, ищем,ищем - не найдем!

Автор: Гость