Выпиши из загадок слова с непроверяемой орфограммой (безударный гласный в корне) :1 В сенокос -горька, а в мороз сладка! 2 Рядом с школьником шагаю, разгребаю снег кругом. И ребятам помогаю делать горку, строить дом. 3 Утром бу...
Русский язык
Выпиши из загадок слова с непроверяемой орфограммой (безударный гласный в корне) :1 В сенокос -горька, а в мороз сладка! 2 Рядом с школьником шагаю, разгребаю снег кругом. И ребятам помогаю делать горку, строить дом. 3 Утром бусы засверкали, всю траву собой устлали. А пошли искать их днем, ищем,ищем - не найдем!
Ответ(ы):
Гость:
1.Это рябина Я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменатилю 3/4 и 1/8 , 4/3 и 5/6, 2/5 и 3/4, 6/7 и 1/3, 21/5 и 3/10, 3/4 и 9/25.
Литература
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! произведение Грина "Алые паруса". Как вы думаете какое отношение ??втора к героине (Ассоль). Напишите пожалуйста отношение...