Выпиши слова-предметы.слова-признаки.слова-действия........наступила осень.-небо стало серым.-часто идут дожди.-где птицы.-они улетели в тёплые края.-звери спрятались.стало скучно и грустно.-не грусти.-скоро придёт зима.-станет...

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Выпиши слова-предметы.слова-признаки.слова-действия........наступила осень.-небо стало серым.-часто идут дожди.-где птицы.-они улетели в тёплые края.-звери спрятались.стало скучно и грустно.-не грусти.-скоро придёт зима.-станет светло и ярко. ПОМОГИТЕ

Автор: Гость