Выпиши слова-предметы.слова-признаки.слова-действия........наступила осень.-небо стало серым.-часто идут дожди.-где птицы.-они улетели в тёплые края.-звери спрятались.стало скучно и грустно.-не грусти.-скоро придёт зима.-станет...
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Выпиши слова-предметы.слова-признаки.слова-действия........наступила осень.-небо стало серым.-часто идут дожди.-где птицы.-они улетели в тёплые края.-звери спрятались.стало скучно и грустно.-не грусти.-скоро придёт зима.-станет светло и ярко. ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова предметы - осень,небо,дожди,птицы,края,они,звери,зима. слова признаки - серым,часто,теплые,скучно,грустно,скоро,светло,ярко. слова действия - наступила,стало,идут,улетели,спрятались,стало,придёт,станет.
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