Выпиши сначала главные члены предложения а затем пары слов с вопросами. В зеленой листве деревьев появились желтые пряди. Помогите пж

Русский язык
Выпиши сначала главные члены предложения а затем пары слов с вопросами. В зеленой листве деревьев появились желтые пряди. Помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пряди появились Пряди (какие) желтые Появились (где) в листве В листве (чего) деревьев В листве (какой) зеленой
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